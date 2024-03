Terni, vince centomila euro al gratta e vinci

Terni -

Ha portato un mazzo di rose a Valentina per ringraziarla di averle venduto un gratta e vinci da centomila euro. La signora, una cliente abituale del bar Cesarini di via Narni a Terni, dei fratelli Fabio e Lorella, ha acquistato un Maxi miliardario e non riusciva credere ai propri occhi quando ha visto che c’era stampata quella cifra.

Si è rivolta a Valentina dicendole «dimmelo tu che non vedo bene».

Per averne la conferma la ragazza lo ha fatto vedere anche al padre Fabio: erano proprio centomila euro.

«La signora, naturalmente, è stata contenta, era molto agitata - racconta Fabio Cesarini - e ha subito portato il tagliando a farlo vedere al figlio. Dopo noi gli abbiamo spiegato come doveva fare per riscuotere la vincita».

Su questa importante vincita i titolari del bar non prendono nulla, ma sono comunque soddisfatti.

«Non è la prima volta che ci capita. Siamo stati la prima tabacchieria in Umbria ad aver fatto vincere cinquecentomila euro nel 2008 e in questi anni ci sono state altre vincite da cinquantamila euro. Questa da centomila euro è la prima volta dopo un periodo di ‘astinenza’ quindi siamo molto contenti per i nostri clienti».

La fortunata signora ha omaggiato con delle rose Valentina, ma a Fabio ha detto «poi dopo ci vediamo con calma, ma noi abbiamo risposto che non serve assolutamente niente. Se vuole aprire una bottiglia di sfumante ne siamo felici».