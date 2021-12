Giornata ecologica, ok anche a dicembre: in 4 mesi raccolti 65mila kg di rifiuti

RIETI - Numeri ancora significativi per la Giornata ecologica organizzata da Asm Rieti in collaborazione con il Comune di Rieti.

In particolare, sabato 11 dicembre sono stati raccolti in totale 13.920 kg di rifiuti (legno 4020 kg, metallo 2320 kg, ingombranti 3700 kg e Raee 3880 kg). In totale, nelle giornate ecologiche che sono state organizzate da settembre ad oggi, con la nuova formula presso il Piazzale antistante lo Stadio Centro d’Italia, sono state raccolti circa 65.000kg di rifiuti.

«Ottima risposta della popolazione che ringraziamo per aver compreso e condiviso l’importanza di queste iniziative – dichiarano il Sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti, e il Presidente di Asm, Vincenzo Regnini – Un grazie va, ovviamente, a tutti gli operatori Asm per il prezioso lavoro compiuto e alla Polizia Municipale e agli operatori della Protezione Civile per aver contribuito ad un’organizzazione perfetta e apprezzata dai reatini».