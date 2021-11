Rieti, Giornata contro la violenza sulle donne: tante le iniziative nel Reatino

RIETI - Scarpe rosse a Leonessa (foto a sinistra)e fiori a Castelnuovo di Farfa (foto a destra) e un convegno a Magliano Sabina coi tre Comuni che hanno voluto ribadire il loro impegno contro ogni tipo di violenza sulle donne.

Nella giornata internazionale contro ogni violenza sulle donne nella quale anche nel reatino si moltiplicano le iniziative: A Magliano Sabina convegno in sala consigliare e il Rotary Club Sabina Tevere che ha inaugurato e donato una panchina rossa alla comunità moglianese.

Scarpe rosse nella Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne a Leonessa. Dopo la panchina rossa in viale Francesco Crispi, davanti alla Fonte La Ripa un altro simbolo dell'impegno di Leonessa per la difesa delle donne grazie alle associazioni La Fenice e Leon'esse che hanno realizzato l'iniziativa.

A Castelnuovo di Farfa stamani, sotto una pioggia battente, una cittadina ha deposto un mazzo di rose sulla panchina rossa del borgo con la dedica "A nome di tutte le donne del paese e in memoria di tutte le vittime di femminicidio" alla quale si è associata l’amministrazione comunale ed il sindaco Luca Zonetti ha ricordato che “Ogni giorno, in Italia, ci sono 89 donne vittime di violenza di genere e nel 2021 sono stati 109 i femminicidi, il 40% di tutti gli omicidi commessi. Di questi, 93 sono avvenuti in ambito familiare-affettivo e, in particolare, 63 per mano del partner o dell'ex partner”.