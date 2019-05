© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Una giornata piena di soddisfazioni per le ginnaste della Asd Eos Ritmica Rieti con numerose vittorie e tanti podi al Campionato agonistico Interregionale Opes, che si è svolto 11 maggio a Roma. La Eos ha partecipato a questo campionato con 14 ginnaste nelle categorie esordienti LB, allieve LC, junior LD e senior LC conquistando 24 medaglie.Martina D'Ascenzo conquista due medaglie d'oro a corpo libero e palla nella categoria esordienti LB. Allieve LC 1 fascia: Anna Pastore conquista il più alto gradino del podio con due ori nelle specialità corpo libero e palla, Giorgia Felicioni - maglia d'oro al cerchio e d'argento nel corpo libero, Matilda Cerasa conquista bronzo nella specialità corpo libero e argento alla palla. Allieve LC 2 fascia: Sara Ragni oro al cerchio e bronzo al corpo libero, Denisa Dumitrescu è seconda alla palla e 5 corpo libero, Siria Colapicchioni prima nella palla e nella specialità corpo libero, Martina Ferrante si aggiudica argento nella specialità cerchio e 6 posto nel corpo libero.Nella categoria Junior LD doppio oro per Giulia Leoncini al cerchio e clavette. Senior 1 LC , Martha Turazza è medaglia d'oro nella palla. Categoria senior LC ,Benedetta Pavan prima alla palla e seconda nel cerchio, Selene Marinelli argento con la palla. Senior LC- Beatrice Fusacchia doppio oro nelle specialità cerchio e nastro, Gaia Papò argento con il nastro e bronzo alla palla. Splendi risultati per le ginnaste e la tecnica federale Tatiana Sinogheikina. E ora la squadra agonistica si prepara per il Campionato Nazionale Opes, in programma 24 maggio a Lanciano.