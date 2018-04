RIETI - Alice Cattani ha conquistato la finale del campionato nazionale gold di specialità svoltosi il 7 e 8 aprile scorsi ad Aci Castello (Catania). La Eos Ritmica ha partecipato a questo prestigioso campionato con la senior Alice Cattani (1999), che si è qualificata al campionato nazionale dopo aver conquistato il titolo di vice campionessa interregionale in Toscana. Un anno pieno di soddisfazioni per la ginnasta reatina che ha vinto anche i 3 titoli regionali nella stagione agonistica 2018.



Il Campionato Nazionale del sabato 7 aprile inizia con le 20 migliori ginnaste per ogni specialità d’attrezzo, con la qualificazione per la finale che si disputava il giorno successivo. Cattani ha gareggiato nel primo turno del campionato nella specialità cerchio. Una gara difficilissima, di altissimo valore tecnico. La ginnasta della Eos nonostante grande emozione e la responsabilità che si sentiva sulle spalle, ha condotto una buona gara ottenendo 14.300, che è risultato poi il quarto punteggio della gara. Obiettivo qualificazione raggiunto: Cattani è in finale nazionale tra le 6 ginnaste più forti della nazione nella specialità cerchio. Le allenatrici Tatiana Sinogheikina e Beatrice Inches erano contentissime e orgogliose del risultato importantissimo raggiunto dalla loro ginnasta. Nella finale Cattani era l’unica rappresentante del Lazio in quella specialità.



Nel giorno della finale Cattani ha eseguito l’esercizio con una grinta da vendere, ma alcune imprecisioni di troppo non le hanno permesso di confermare o migliorare il punteggio della qualificazione, aggiudicandosi la quinta posizione nella classifica della finale nazionale, che in primo momento lascia qualche rammarico, ma successivamente tecniche e ginnasta si sono rese conto delle loro potenzialità e del valore immenso di questa finale, che rimarrà per sempre un’esperienza unica nella splendida terra siciliana.

Venerd├Č 13 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:34



© RIPRODUZIONE RISERVATA