RIETI - La Eos Ritmica protagonista a Fondi (LT) dall'8 al 10 giugno nel Campionato nazionale Opes Italia. Oltre 200 ginnaste hanno preso parte a questa manifestazione, che conclude l’attività agonistica di ginnastica ritmica per la stagione 2017/18. La Eos Ritmica con le squadre di agonistica, preagonistica e promozionale si aggiudica 11 podi: 2 medaglie d’oro, 8 d’argento e una di bronzo. Bravissime le ginnaste reatine che si sono fatte valere davanti alla platea cosi importante come il campionato nazionale, e hanno affrontato con determinazione e grinta le numerose avversarie di varie categorie e specialità.



Giulia Leoncini nella categoria agonistica , allieva 2 livello, conquista il titolo nazionale nella specialità cerchio e la medaglia d’argento con le clavette. Nella categoria preagonistica esordienti Martina D’Ascenz , la più piccola ginnasta in questo campionato di soli 6 anni, si aggiudica la medaglia d’argento a pari merito con un’altra compagna di squadra Siria Colapicchioni, nella specialità corpo libero. Anna Pastore e Giorgia Felicioni salgono sul secondo gradino del podio nella specialità di coppia con la palla, Denisa Dumetrescu si classifica terza con la palla e la squadra con l’esercizio a corpo libero Martina D’Ascenzo, Giorgia Felicioni e Anna Pastore si tinge di un splendido argento. Anna Pastore e Giorgia Felicioni conquistano anche dei buon piazzamenti nell’esercizio individuale a corpo libero.



Nella categoria preagonistica allieve, la coppia Martina Ferrante e Rebecca De Santis conquistano il titolo nazionale nella specialità cerchio/palla e un’altra coppia della Eos Matilda Cerasa e Denisa Dumetrescu si aggiudicano un bell’argento nella stessa specialità. In fine, la squadra allieve composta da Rebecca de Santis, Martina Ferrante , Denisa Dumitrescu e Matilda Cerasa diventano le vice campionesse nell’esercizio a corpo libero, Martina Ferrante si classifica quarta come individualista nella specialità corpo libero e Matilda Cerasa ottiene un buon risultato nella palla.



Le ragazze della categoria Open senior, Martha Turazza, Giulia Galgani e Letizia Romeo conquistano due splendidi argenti nelle specialità squadra palla e squadra cerchi, portando a casa due titoli di vice campionesse nazionali.



«Un anno davvero ricco di successi per la Eos Ritmica - si legge nella nota della società - Le ginnaste seguite dalle tecniche Tatiana Sinogheikina e Beatrice Inches hanno ottenuto grandissimi risultati nei vari campionati regionali interregionali e nazionali Fgi e Opes, oltre le vittorie ai concorsi di coreografia Roma Sport Experiance e Roma Dance Festival».

















Marted├Č 12 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:49



© RIPRODUZIONE RISERVATA