di Lorenzo Quirini

RIETI - La grande musica torna al Garden Be'er. Ancora una volta il cortile dell'ex Manni si prepara ad accogliere un ospite di calibro come Lorenzo Kruger, leader dei Nobraino.



Il gruppo di Riccione, in attività dal 1996, ha abituato i numerosi fans a spettacoli irriverenti, grazie alle sonorità tendenti al rock e sopratutto ai testi, intensi e spesso molto significativi.



Diversamente dal solito, Kruger si servirà solo di un pianoforte per accompagnare la sua voce, interpretando così i migliori pezzi dei Nobraino, da "Bifolco" a "Signori della Corte", da "Film Muto" a "Endorfine", tutti con centinaia di migliaia di click sul web.



Uno spettacolo che si prospetta insolitamente "soft", in cui a spiccare, oltre al talento di Kruger, saranno i testi dei brani, spesso capaci di far riflettere e pensare.



Appuntamento domani sera (21 agosto) ore 22.30, al Garden Be'er in via dei Pozzi.

Luned├Č 20 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:09



© RIPRODUZIONE RISERVATA