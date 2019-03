© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Be'er Sheva ritrova il duo Galoni-Colandrea, con il prossimo Friday Night Live. Un'altra serata tutta da cantare tra le mura del pub in Via dei Pozzi, in compagnia di due cantautori della nuova generazione, provenienti da Latina.Un'occasione per riascoltare i pezzi più noti dei due repertori, ma anche per scoprire l'ultimo album di Galoni, "Incontinenti alla Deriva", già cliccatissimo sul web, dopo il successo di "Bansky", primo singolo estratto. Tra i brani del disco, che gode anche della prodouzione artistica dello stesso Colandrea, sarà facile trovare testi significativi, accompagnati da musicalità semplici ma mai banali e sempre di qualità.Nulla più di due voci e due chitarre per riassaggiare l'intramontabile musica d'autore che, grazie anche ad artisti come Colandrea e Galoni, continua ad appassionare il pubblico di tutte le età.Appuntamento a stasera, venerdì 8 marzo, a partire dalle 22.30, per cantare ed emozionarsi sotto il palco del Be'er Sheva.