Il Futsal Rieti conquista la Coppa Umbria di C1 e vola alla fase nazionale. Piero Benedetti: «Bella soddisfazione»

RIETI - Missione compiuta. Dopo aver perso le ultime due finali il Futsal Rieti si porta a casa la Coppa Umbria di Serie C1 di futsal, al primo anno di partecipazione nella categoria. I ragazzi allenati da Piero Benedetti, al PalaSporti di Cannara, hanno superato 5-3 il San Martino al termine di una partita molto bella, soprattutto nel secondo tempo.

Dopo la prima frazione chiusa sullo 0-0 i reatini vanno sotto ad inizio ripresa, poi salgono in cattedra fino al 4-1. Nel finale il San Martino accorcia col portiere di movimento arrivando fino al 4-3, ma nel recupero Barroso chiude definitivamente i conti. Gli altri gol sono stati siglati da D'Annibale, doppietta per lui, e Chinzari e Casternado. Un traguardo importante, che porta il trofeo a Rieti ma soprattutto garantisce al Futsal Rieti la qualificazione alla fase nazionale.

Soddisfatto il tecnico Piero Benedetti: «E' stata una vittoria meritata ed una bella soddisfazione, che ci ripaga del lavoro fatto».

Nel pomeriggio, alle 17, l'impresa non era invece riuscita al New Real Rieti Women, sconfitto in finale di Coppa 2-1 dal Clt Terni.