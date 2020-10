RIETI - Non si arresta l’ondata di furti che, da oltre due settimane, sta interessando le abitazioni di Greccio. Con i cinque messi a segno nello scorso fine settimana, sale a tredici il numero complessivo dei colpi commessi quasi sempre a danno di case disabitate, per lo più di grecciani residenti a Roma o Rieti. Una dinamica che si ripete ogni volta e che, puntualmente, porta a magri bottini: niente denaro, né gioielli e oggetti di valore, in alcuni casi suppellettili, carne e cibo, prelevati dai congelatori. Ma i malviventi, presumibilmente sempre gli stessi, non sembrano scoraggiarsi e vanno avanti nelle loro azioni. Con i carabinieri alle calcagna e decine di famiglie che ormai, da diversi giorni, vivono nel terrore.

Villette nel mirino

Nella notte tra sabato e domenica scorsi, sono state prese di mira quattro villette - tutte seconde case - lungo via dei Frati. Approfittando dell’assenza dei proprietari, i ladri hanno potuto agire indisturbati ma, una volta penetrati all’interno degli appartamenti, hanno trovato ben poco da razziare. Soltanto in un caso, sono riusciti a portare via una cassaforte semivuota, al cui interno non c’era nulla di valore. Messe fuori uso anche le telecamere di una delle villette finite nel mirino, così come accaduto poco più di una settimana fa in un altro colpo messo a segno a poche centinaia di metri di distanza. Un quinto furto, il più rocambolesco, è avvenuto a Limiti di Greccio, nell’abitazione di un dentista: nel momento in cui i ladri sono penetrati in casa, il dottore si trovava al piano inferiore, a cena dalla sorella. Un’assenza di poco più di un’ora, che ha permesso ai malviventi di prelevare una cassaforte (la terza in due settimane), al cui interno erano custodite armi e attrezzatura da caccia. Né il proprietario, né i familiari, si sono accorti di nulla.

Le indagini

Sulla scia dei furti concentrati tra il paese e le frazioni, tutti della stessa matrice, stanno indagando i carabinieri della stazione di Contigliano, che hanno pure intensificato i controlli nella zona. Sulla base delle testimonianze e delle segnalazioni, sembra stringersi il cerchio intorno alla banda di ladri, che però è riuscita a farla franca fino ad ora. Resta alta anche la guardia dei cittadini, che si organizzano come possono, predisponendo turni di sorveglianza tra vicini, illuminando giardini e piazzali per tutta la notte, lasciando liberi i cani all’interno delle proprietà private.

© RIPRODUZIONE RISERVATA