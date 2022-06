Mercoledì 22 Giugno 2022, 00:10

RIETI - Otto colpi in due notti e solo uno non è andato a segno. Torna l’allarme per i furti nelle abitazioni e questa volta, nel mirino, ci sono state le case di Contigliano e della frazione reatina di Piani Poggio Fidoni. Il tutto è avvenuto di notte, nelle ultime due: prima cinque colpi a Piani Poggio Fidoni, tutti a segno, e quindi tre a Contigliano, di cui solo uno non è andato a buon fine per un allarme che è scattato. Le modalità adottate sono state sempre le stesse: i responsabili hanno praticato un foro vicino alla serratura, forse con un trapano, quindi hanno sollevato la serratura stessa con un gancio, aprendo la porta.

Il bottino. I ladri hanno rubato sempre denaro: una volta entrati in casa, infatti, hanno sottratto borse e portafogli magari lasciati nell’ingresso, prendendoli e tenendo per loro il denaro presente all’interno. Particolare importante: all’interno delle abitazioni, erano presenti le persone che dormivano e che, sul momento, non si sono rese conto di quanto avvenuto. Forse anche per questo, i ladri hanno sottratto oggetti lasciati all’ingresso, per non svegliare le persone all’interno. A Contigliano, un colpo è avvenuto in via Casaline (50 euro sottratti), mentre in via del Forno è scattato l’allarme. In via delle Medaglie d’Oro gli autori hanno rotto il vetro di una macchina parcheggiata in strada, rubando una borsa che era all’interno e abbandonandola poi nel vicino giardino. Le vittime hanno sporto denuncia a polizia e carabinieri. Le forze dell’ordine, notando la modalità ripetuta e analoga tra i vari colpi, ipotizzano che gli autori siano i medesimi, probabilmente - vista la tecnica - azioni da parte di persone di etnia Rom. Le indagini proseguiranno anche nei prossimi giorni.