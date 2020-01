LA CRONACA

LA FORMAZIONE

RIETI - Ancora una sconfitta per il Frasso che perde in casa contro gli All Reds Roma 13 a 12. Una partita con una mischia sempre forte e con ben due mete di Petroselli, migliore in campo. Non bene la linea dei tre quarti sempre meno efficace specialmente nella fase difensiva. Vi è stato anche il rammarico di ben tre piazzati sbagliati da Mazzoli, solitamente preciso nei calci.10' subito in vantaggio gli All Reds con un calcio piazzato. Frasso 0 All Reds 323' metà di Petroselli trasformata da Mazzoli. Frasso 7 All Reds 333' calcio piazzato All Reds. Frasso 7 All Reds 638' metà di Petroselli non trasformata. Frasso 12 All Reds 648' metà trasformata da All Reds. Frasso 12 All Reds 13Splendori, Antonini, Herghilijiu, Zuccari, Ballone, Andolina, Mazzoli, Petroselli, Simeoni, Di Maio, Di Giovanni, Robustelli, Tancredi, Usai G., Marconi, SanTorio, Di Mei, Santoni, Celletti, Orrigo, Vagni