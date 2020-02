RIETI - Sono un centinaio, finora, le firme raccolte per il "no" alla realizzazione di un forno crematorio a Borgo Velino.



Prosegue la petizione popolare di residenti e proprietari di seconde abitazioni contrari al progetto a Borgo Velino.

L’iniziativa ha registrato finora una partecipazione elevata da Antrodoco e dalla frazione di Colle Rinaldo, la più coinvolta.



MARTEDI' 25 FEBBRAIO