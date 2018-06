RIETI - Premiazione per "Fondo Futuro", 81 i progetti ammessi dal Reatino.



"Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e il vicepresidente Massimiliano Smeriglio premiano i progetti vincitori della seconda edizione del Bando Fondo Futuro - spiega una nota. - Grazie al successo della prima edizione del 2016, è partita a settembre del 2017 la seconda edizione di Fondo Futuro. Il programma è finanziato con le risorse del Por-FSE per 31,5 milioni di euro divisi in quattro annualità tra il 2017 e il 2020 e con una riserva di 8 milioni per i progetti provenienti dalle zone interessate dal sisma del 2016.

Ottima è stata la risposta proveniente dal territorio, i progetti ammessi a finanziamento arrivano infatti da tutte le 5 province del Lazio: 189 da Roma, 81 da Rieti, 51 da Latina, 34 da Frosinone e 17 da Viterbo. Molto ampia la gamma dei settori produttivi interessati dalle progettualità. Si va dal commercio con 90 progetti ai servizi (87), dalla somministrazione di alimenti e bevande (83) all’artigianato (63). Ma anche i settori di turismo, edilizia e sanità hanno avuto un buon riscontro. Per quanto riguarda i promotori dei progetti si è evidenziato un ottimo equilibrio tra donne e uomini (rispettivamente182 e 190). Lo stesso vale per le fasce d’età dei beneficiari che vanno da dagli under 30 agli over 40. Fondo Futuro è il programma con cui la Regione Lazio offre micro-finanziamenti agevolati, da restituire al tasso di interesse dell’1%. Lo scopo del bando è quello di incentivare la nascita di progetti di autoimpiego, l’avvio di nuove imprese e la concretizzazione di idee di sviluppo. Il programma si rivolge in particolare a chi ha maggiori difficoltà di accesso al credito ordinario, un’opportunità in più per lanciare un’idea imprenditoriale.

In tutto sono 372 i progetti ammessi al finanziamento promosso dalla Regione Lazio per uno stanziamento di 9 milioni di euro all’anno".

