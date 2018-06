di Alessandro Redirossi

Ci sono anche 34 ciociari fra i progetti ammessi ai finanziamenti del progetto regionale "Fondo Futuro" che vengono premiati dal Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e dal Vicepresidente Massimiliano Smeriglio. Si tratta della seconda edizione del programma finanziato con le risorse del Por-FSE per 31,5 milioni di euro divisi in quattro annualità tra il 2017 e il 2020 e con una riserva di 8 milioni per i progetti provenienti dalle zone interessate dal sisma del 2016. Per questo molti progetti ammessi arrivano da Rieti (circa 81). Per il resto la maggior parte delle idee finanziate arriva da Roma (189), seguita dai 51 da Latina, 34 da Frosinone e 17 da Viterbo. "Fondo Futuro è il programma con cui la Regione Lazio offre micro-finanziamenti agevolati, da restituire al tasso di interesse dell’1%. Lo scopo del bando è quello di incentivare la nascita di progetti di autoimpiego, l’avvio di nuove imprese e la concretizzazione di idee di sviluppo. Il programma si rivolge in particolare a chi ha maggiori difficoltà di accesso al credito ordinario. Molto ampia la gamma dei settori produttivi interessati dalle progettualità - fanno sapere dalla Regione - Si va dal commercio con 90 progetti ai servizi (87), dalla somministrazione di alimenti e bevande (83) all’artigianato (63). Ma anche i settori di turismo, edilizia e sanità hanno avuto un buon riscontro. Per quanto riguarda i promotori dei progetti si è evidenziato un ottimo equilibrio tra donne e uomini (rispettivamente182 e 190). Lo stesso vale per le fasce d’età dei beneficiari. In tutto sono 372 i progetti ammessi al finanziamento promosso dalla Regione Lazio per uno stanziamento di 9 milioni di euro all’anno." Il vicepresidente del Lazio Massimiliano Smeriglio sottolinea: "Non esiste un progetto di questo tipo in Italia. Noi mettiamo parecchi soldi con un fondo di rotazione, un meccanismo di garanzia della Regione Lazio che permette ai Confidi di intervenire, erogare il fondo ai beneficiari e ai progettisti. I beneficiari devono sapere che il fondo deve tornare a destinazione, perché ha una sua circolarità - ha spiegato Smeriglio - in 8 anni al tasso dell'1% se il fondo rientra noi daremo opportunità ad altre 1700 persone di poter partecipare, oltre a quelle a cui permetteremo di partecipare con le risorse già stanziate. Ma la fiducia è reciproca: la Regione investe in fiducia rispetto ai beneficiari e questi possono realizzare il loro sogno, la loro attività lavorativa e anche dare l'opportunità a chi verrà dopo di loro di poter fare la stessa cosa".



Luned├Č 4 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:53



© RIPRODUZIONE RISERVATA