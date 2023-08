A Foglia di Magliano Sabina la prima festa della birra

È pronto, il borgo di Foglia, a Magliano Sabina, ad ospitare la prima edizione della sua festa dedicata alla birra. Saranno tre giorni, organizzati dal Comitato festeggiamenti "Santa Serena" dall'11 al 13 agosto, "A tutta birra" in cui protagonisti saranno la bevanda accompagnata da alcuni dei piatti più tipici della cucina bavarese: stinco, hamburger e panini, ma anche strudel, krapfen e torta sacher. Il programma che animerà la frazione sarà lo stesso per tutte e tre le serate: alle 19 spillatura della birra, alle 19.30 apertura dello stand gastronomico e dalle 21 musica life. Tre in tutto le varietà di birre che saranno servite: la belga Leffe Rouge dal colore ambrato, la chiara scozzese Tennent’s Super e la tedesca IIngobrauanch'essa chiara.