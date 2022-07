Fiera mondiale del peperoncino, Associazione cuochi Rieti e Fic cureranno il progetto Show cooking

RIETI - In occasione dell’11esima edizione della Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino che si terrà a Rieti dal 24 al 28 agosto 2022 -con il patrocinio del Mipaaf Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali -gli show cooking saranno curati ed organizzati dalla Associazione Provinciale Cuochi Rieti (affiliata FIC) guidata dal presidente dell’Associazione e Chef, Elia Grillotti, con la collaborazione ed il patrocinio in seno alla Federazione Italiana Cuochi della Urcl (Unione Regionale Cuochi Lazio), nonché del suo presidente, Chef affermato e volto noto della televisione, Alessandro Circiello e la partecipazione delle Associazioni Cuochi Provinciali della Regione Lazio (Associazione provinciale cuochi Roma, Associazione provinciale cuochi Frosinone, ssociazione provinciale cuochi Latina).

In linea con le politiche Nazionali del Mipaaf, tutti gli show cooking avranno come obiettivo principale la conoscenza, la promozione e la valorizzazione del territorio e dei prodotti nazionali, ponendo al centro di questa imponente manifestazione, le eccellenze e la tutela del Made in Italy nonché la centralità del prodotto agroalimentare autentico italiano, dei suoi produttori e la sostenibilità alimentare.

Grande novità di quest’anno sarà la partnership con il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (Feamp) che, nell’ambito delle misure finalizzate a promuovere e sensibilizzare i consumatori sui prodotti della pesca e dell’acquacoltura sostenibile, renderà possibile lo “Show cooking lab” con la partecipazione di giovani allievi di realtà alberghiere che collaboreranno con gli chef in quella che sarà un’importante opportunità formativa.

Le attività di demo e show cooking, vedranno inoltre il supporto di attività e associazioni legate al mondo dell’enogastronomia che si distinguono per qualità e spessore a livello nazionale.

Un gruppo di lavoro di professionisti del settore e chef Nazionali ed Internazionali per presentare e valorizzare la cultura enogastronomica italiana e la produzione del territorio in chiave “piccante“ e dare vita a creazioni gourmet dove naturalmente il peperoncino assumerà il ruolo da protagonista.