Miglior professionista e miglior allievo, successo per il concorso degli chef

Successo per il concorso che si è svolto presso l'istituto Alberghiero "Michelangelo Buonarroti" di Fiuggi per "Miglior allievo" e "Miglior professionista". L'iniziativa è stata organizzata in collaborazione con l'istituto, dall'associazione provinciale cuochi Frosinone. Presenti il presidente dell'Unione regionale cuochi Lazio, Alessandro Circiello, e come ospite d'onore, Monica Picca consigliere del ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara.



Nel circuito "Miglior Allievo" - con prodotto obbligatorio "Baccalà islandese dissalato" - secondo e terzo posto per alunni della provincia, rispettivamente Valerio De Palma con "Baccalà in Spuma", oltre (a pari merito) ad Antonio Laurino con "Baccalà con i peperoni cruschi", Rossella Rotondi con "Lingotto di Baccalà su disco di polenta e crema di patate al tartufo bianco" e Antonio Giuseppe Di Stefano con il piatto "L'orto della nonna".

A trionfare, invece, nel circuito "Miglior Professionista" sono stati Elia Perelli con "La Danza del Pastore" e - al secondo posto - Naomi Spaziani con "Metamorfosi Ciociara", entrambi iscritti all'associazione provinciale cuochi Frosinone, che saranno in gara ai campionati della cucina italiana che si svolgeranno dal 18 al 20 febbraio a Rimini.

«Devo ringraziare gli sponsor che hanno supportato l'evento con i loro prodotti di eccellenza e a marchio Dop tutti legati al territorio» - dice Antonio Cristini, presidente provinciale dei cuochi.