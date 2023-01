Avigliano Umbro, Federico Manzini premiato a Montecitorio. il giovane chef entra nell'albo d'oro dei cuochi

Ventiquattro anni e un riconoscimento a livello nazionale per la sua attività di cuoco. Questo il traguardo raggiunto da Federico Manzini giovane chef ternano che poco prima di Natale ha ha fatto il suo ingresso nell'albo d'oro dei Cuochi come Giovane Cuoco per la regione Umbria.

«Ricevere un riconoscimento è sempre una cosa bella - ha detto - in questo caso è stato veramente emozionante perché ogni giorno mi impegno per portare avanti le mie due attività, quella del catering e quella del ristorante. Tutti i giorni impegnato per un solo obiettivo: valorizzare se stessi e il proprio sapere, senza imitare o ricopiare gli altri per nella vita bisogna essere unici».

Diplomato nel 2016 all'istituto alberghiero di Terni, fino al 2018 Manzini ha lavorato nei catering del settore motociclistico.

«Nel 2018 - continua - ho scelto di stabilizzarmi e mettere su una piccola azienda di catering. E proprio pochi mesi prima dello scoppio della pandemia, avevo preso le chiavi del ristorante ad Avigliano».

Un terremoto, per chi è agli inizi, ma Manzini non si è perso d'animo anche grazie al sostegno della comunità.

«MI sono impegnato al massimo - spiega - ma è anche grazie a questa comunità, alle persone che mi conoscono e a quelle che hanno imparato ad apprezzarmi, che la mia attività ha potuto sopravvivere, e prosperare».

Fra i progetti per il futuro c'è la scuola. «Vorrei concentrarmi -chiude- sull'insegnamento. C'è un progetto che sto mettendo in piedi per l'istituto alberghiero di Terni, soprattutto per gli studenti del terzo e quarto anno. Vorrei restituire un pò di quello che ho ricevuto».