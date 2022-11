Chef, arriva la patente di Federcuochi: ecco come funziona la nuova certificazione e a cosa serve

Arriva il cuoco con la patente, non quella di guida, non è richiesta in cucina, ma quella di qualità e preparazione. Una certificazione, attraverso la Norma UNI, fortemente voluta dalla Federazione Italiana Cuochi, che ha lavorato anni per ottenere questo importante risultato e che sta puntando anche all'ipotesi di poter istituire un Albo professionale, al pari di altre categorie professionali, come architetti, avvocati, medici e giornalisti.

Patente cuochi, come si ottiene

Per ottenere la certificazione i cuochi dovranno sostenere delle prove di idoneità, da ripetere ogni tre anni. L'obiettivo finale della Federcuochi è quello di avere un cuoco certificato in ogni cucina. Questo "patentino" rappresenta il riconoscimento del lavoro dello chef, la sua preparazione professionale, il rispetto delle norme sanitarie, nonché una importante garanzia per la sicurezza alimentare del consumatore.



Bollette, come risparmiare: dalle luci a led ai cibi in padella. Ecco tutti i consigli