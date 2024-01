Donne chef abruzzesi al festival di Sanremo: pranzi e cene per artisti e presentatori. «Gli arrosticini? Non è ancora il momento»

Un po' d'Abruzzo a Sanremo per il Festival della canzone italiana. Anche a tavola e non solo sul palco grazie alla presenza del rosetano Gianluca Ginoble de Il Volo. Anche per l'ormai imminente edizione 2024 del Festival, ancora targato Amadeus, infatti, il compartimento Lady Chef di Pescara sarà presente nelle cucine di Casa Sanremo. Nel Team Food che sarà operativo nel Roof, uno dei luoghi più esclusivi della settimana sanremense, si alterneranno ben 6 associate del sodalizio: Giovanna De Vincentis coordinatrice provinciale dell'associazione e consigliera nazionale Lady Chef Italia, Emma Barone, segretaria, Enza Liberati coordinatrice regionale Lady Chef Abruzzesi e consigliera nazionale, Antonina Di Giacomo, associata e membro del direttivo Associazione Cuochi Pescara, Antonella D'Orazio e Nanda Trabucco, tutte prontissime a deliziare i palati più esigenti.

La veterana è Giovanna De Vincentis, alla terza esperienza nella città dei fiori per la competizione canora più importante d'Italia. «Nonostante non sia per me una novità - le sue parole - l'emozione è sempre forte e c'è anche la curiosità di vedere ancora una volta Sanremo trasformarsi e riempirsi di gente. Sarò operativa nel luogo più esclusivo di Casa Sanremo, quello che ospita per pranzo e cena cantanti, musicisti, presentatori, registi ed attori. Da qualche anno, con la direzione artistica di Amadeus, il Festival incontra sempre di più il pubblico giovanile e spesso mi ritrovo a dover andare alla ricerca di cantanti conosciuti dalle mie figlie, come Giolier o Ghali, che io magari ho sentito passare in radio milioni di volte ma non ho ben presenti. Mi toccherà seguirli per fargli fare un video con i saluti, perché non si usa più l'autografo», ride. «Spero di incontrare Annalisa, che mi piace tantissimo, The Kolors e Mahmood. Lo scorso anno ho parlato con Emma Marrone, con Mister Rain, ragazzo gentilissimo, e con Lazza, anche lui molto disponibile». De Vincentis è stata la pioniera abruzzese di questa esperienza al Festival legata al compartimento Lady Chef della Federazione Italiana Cuochi. «Il primo anno eravamo un numero esiguo, ma grazie al nostro lavoro, svolto con molta professionalità, oggi l'esperienza si è allargata a un numero sempre più ampio di Lady Chef». Il lavoro paga sempre. «Non è scontato essere riconfermate all'interno di un meccanismo così articolato come quello che c'è in Casa Sanremo», ammette. Ma quali piatti gusteranno le star del Festival numero 74? «Sicuramente in rappresentanza dell'Abruzzo non potranno mancare i piatti che sono espressione dell'identità culinaria nostrana come la Chitarra, le pallotte caci e ove e le ferratelle con la sclucchiata», racconta senza svelare troppo.

E chiude col sorriso: «Per gli arrosticini, però, non è ancora il momento».