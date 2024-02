Chef ciociari protagonisti ai campionati di cucina di Rimini: tutti i nomi dei premiati

Gran successo per l'Associazione Provinciale Cuochi Frosinone ai campionati italiani di cucina che si sono svolti dal 18 al 20 febbraio presso la Rimini Fiera. Al concorso hanno preso parte 10 Chef e LadyChef dell'Associazione Provinciale Cuochi Frosinone. Tutti e 10 tornano a casa trionfanti, ma non solo, trionfano anche nel mondo del Metaverso, portando a casa anche il "trofeo cuore" simbolo dell'attività svolta sui social per supportare i propri soci in gara, permettendo il tifo anche da casa, premio destinato all'associazione all'intera associazione la cui comunicazione social è coordinata dal segretario Annarita Guglietta in collaborazione con la collega Naomi Spaziani. La stessa Naomi Spaziani ha trionfato nella categoria Miglior Professionista LadyChef conquistando la medaglia di Argento con il piatto "Sensazioni Forti al Tramonto".

GLI ALTRI PREMI

Nella categoria junior pasticceria da ristorante medaglia d'argento ad Arianna Carinci con il dolce "Cheesecake alle pere speziate", ma le medaglie di Argento non finiscono qui.

Nell'ultimo giorno di gare, il 20 febbraio, l'associazione provinciale Cuochi Frosinone ha dato il suo massimo, conquistando grazie ad Ala Balabyshkina la medaglia d'oro nella categoria cucina calda con il piatto "un giro intorno al sole", a trionfare con lei in questa categoria sono stati con la medaglia di argento Elia Perelli con il piatto "Rapsodia di cervo" e Marco Lombardi con il piatto "Totem", e con la medaglia di bronzo Alessandro Fiorletta con il piatto "Rombo tra terra e mare" e Domenico Cinotti con il piatto "Sfera di Fontina in crosta".

Nella categoria pasticceria da ristorante trionfano con 2 medaglie di bronzo Roberta Di Legge con il piatto "al contadin non far sapere" e Paolo Piambelli con il piatto "il sogno di una notte'.

A chiudere il cerchio delle medaglie è stata Orietta Di Lieto con il piatto "Napul è" conquistando la medaglia di Argento. Al loro fianco ad esultare e ad condividere ansie e paure sono stati il presidente dell'associazione cuocgi di Frosinone, Antonio Cristini e Mirella Crescenzi coordinatrice del Sodalizio delle Lady Chef di Frosinone.