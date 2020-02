© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Accordo tra Rieti Cuore Piccante e Street Basket Committee Rieti: l’edizione del decennale della Fiera, in programma dal 29 luglio al 2 agosto, ospiterà il 3vs3 Europeo il 1 e 2 agosto.L’associazione Rieti Cuore Piccantee lo Street Basket Committee Rieti sono lieti di annunciare l’avvio di un’importante partnership chei mpreziosirà la Città di Rieti in occasione della Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino 2020. Grazie all’accordo raggiunto, l’edizione 2020 della Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino, in programma dal 29 luglio al 2 agosto, ospiterà al suo interno le Qualificazioni per gli Europei di Basket 3 vs 3 Under 17, in programma sabato 1agosto e domenica 2 agosto in Largo Alfani, nel pieno centro storico della Città. All’evento internazionale dedicato alla palla a spicchi parteciperanno, a livello maschile, le nazionali di Italia, Ucraina, Estonia, Israele, Portogallo, Croazia, Slovenia e Macedonia e, a livello femminile, i team di Italia, Ucraina, Estonia, Israele, Portogallo, Croazia e Svizzera.“La partnership sottoscritta tra le nostre associazioni –dichiarano il Presidente di Rieti Cuore Piccante, Livio Rositani, e il Presidente dello Street BasketCommittee Rieti, Federico Rinaldi-nasce dalla comune volontà di proiettare Rieti alla ribalta nazionale e internazionale nel periodo estivo, coniugando la tradizione sportiva locale, in particolare a livello cestistico, con l’intenzione di celebrare nel migliore dei modi l’edizione del decennale della più importante manifestazione della nostra Provincia. I numeri eccezionali sui quali può contare la Fiera Campionaria del Peperoncino verranno impreziositi dalla risonanza internazionale dell’evento cestistico determinando, ne siamo certi, un effetto moltiplicatore in termini promozionali per il nostro territorio. Siamo convinti che le sinergie siano uno dei fattori di sviluppo della Città e, attraverso questa esperienza, dimostriamo di crederci concretamente”.