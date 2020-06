Rieti, torna la fiera di Borgonuovo di Tarano dopo l'emergenza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Torna la Fiera mensile a Borgonuovo di Tarano la quarta domenica del mese. Domani, domenica 28 giugno, riapre la grande Fiera mensile di Borgonuovo dopo l’emergenza sanitaria da Covid – 19.“Un segnale di fiducia che intendiamo offrire all'intero settore del commercio ambulante – ha spiegato il sindaco Miranda Glandarelli- sarà garantito il contingentamento, distanziamento sociale, accessori di protezione individuale e collettiva saranno corrispondenti a quanto stabilito nella più recente ordinanza Regionale del Lazio per le misure anti-Covid19, anche se il territorio di Tarano è stato, fortunatamente, risparmiato dagli effetti del virus. Per questa prima riapertura abbiamo deciso di dare l'accesso ai soli titolari di posteggio e non agli spuntisti in modo da poter garantire la distanza minima fra gli espositori”.L'accesso alla fiera verrà contingentato e il percorso sarà reso obbligatorio con uscita separata.Le forze dell'ordine e le associazioni di volontariato garantiranno il flusso dei visitatori e il rispetto delle norme vigenti da parte degli operatori.