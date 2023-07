“Luglio suona bene”, a Piazza San Rufo prende il via il festival di musica sacra

RIETI - Il Festival “Luglio suona bene” dà il via al suo ricco calendario di iniziative, con eventi che spazieranno dalla musica sacra al jazz e alla filosofia per tutto il mese in corso. Si parte stasera con il festival di Musica Sacra che ospiterà nella Chiesa di S. Rufo l’Anonima Frottolisti di Assisi, per un viaggio nel passato attraverso le sonorità del XII e XIV secolo.



Un senso di pace ed armonia attraverso la musica, brani spirituali dal grande valore artistico e storico, che narrano di pellegrinaggi e portano alla mente le vie e le città medievali: un viaggio nel passato e nella religione, con uno sguardo anche a composizioni più recenti. Questi i propositi dell’intero Festival, ideato sotto la direzione artistica di Gerardo Iannaccone, che oltre alla serata di oggi prevede anche quella di domani quando si esibirà l’Armoniosoincanto, sempre nella chiesa Di San Rufo.