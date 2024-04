Terni, Tic festival: tutti in fila per andare a vedere gli "attacchi d'arte" di Giovanni Muciaccia

Si è conclusa domenica 14 aprile la seconda edizione del Tic Festival, la tre giorni dedicata ai creator e agli influencer. «Siamo molto soddisfatti- hanno detto gli organizzatori, che già pensano al prossimo anno- Siamo rimasti colpiti dalle adesioni degli ospiti e la partecipazione del pubblico. Siamo rimasti a bocca aperta per il collegamento da Houston con l'astronauta Luca Palermitano, un'emozione incredibile il fatto che abbia detto di sì al nostro invito». Ospite speciale dell'ultima giornata Giovanni Muciaccia, il celebre volto di Art Attack. Ad accoglierlo una calorosa folla sotto il sole in fila per accaparrarsi un posto al cinema Politeama Lucioli. «Tutto questo seguito poteva averlo solo la ternana, o un evento come quello con Giovanni Muciaccia, che sa riunire davvero tutte le generazioni» - hanno commentato gli organizzatori. Nato nel 1998 come presentatore di Art Attack su Disney Channel, uno dei programmi più seguiti del canale televisivo, Muciaccia acquisisce tanta notorietà da essere trasmesso per anni anche su Rai 2.

E tuttora continua a proporre le sue idee creative sui canali social, dov'è molto seguito. «Per noi è come un papà - hanno detto i fan- siamo cresciuti insieme a lui e ai suoi attacchi d'arte». Per l'occasione Muciaccia ha intrattenuto il pubblico proponendo un'opera d'arte da elaborare insieme. Muniti di carta e penna, i ragazzi di ogni età si sono cimentati nella creazione di un "meme" disegnato. Il conduttore ha voluto ringraziare la città di Terni per l'accoglienza ricevuta: «Quando sono arrivato ho avuto un problema con il telefono- ha detto- e non riuscivo più a visualizzare il navigatore per trovare la strada per il Tic. Ho chiesto a due ragazzi che gentilmente sono saliti in auto con me e mi hanno guidato fino al centro. Per me è la prima volta a Terni città, ma adoro l'Umbria- ha raccontato- giusto la scorsa settimana sono venuto con la mia famiglia a visitare Assisi e le Cascate delle Marmore».

Tra gli ospiti di domenica anche i nonni e nipoti alle prese con i fornelli con un messaggio positivo sul bello di condividere il quotidiano, come la cucina. «Gli unici commenti brutti che riceviamo sono quelli in cui ci contestano il modo di cucinare» - ha scherzato nonna Iside, la nonna di Bevagna dalle ricette più seguite dei social. Alla Bct focus sul giornalismo digitale dove si è parlato anche dei rischi dell'intelligenza artificiale. Un bilancio positivo, quindi, quello con cui si conclude il festival, con la città piena di gente da mattina a sera: delirio in centro anche per lo street food. Ben tre i talenti ternani premiati agli "Awards" che si sono svolti nella serata di sabato: Davide Grasselli, in arte Grax per il gaming, Lorenzo Barone per la categoria travel e un premio speciale a Francesco Lancia che fin dall'inizio ha sostenuto l'idea dell'evento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

