Tutto pronto per la seconda edizione del Festival Arte ai piedi della montagna

RIETI - La seconda edizione del Festival Arte ai piedi della montagna è primaverile. Quattro concerti al Teatro Flavio Vespasiano aperti a tutti in cui l’attenzione per la promozione dei giovani talenti si unisce nel cartellone a presenze di artisti celebri. La voce di Elio, musicista ecclettico e fuori dalle convenzioni, sarà protagonista di un suggestivo recital in compagnia del pianista Roberto Prosseda: un viaggio originale, divertente e raffinato nella storia della musica classica, da Rossini a Mozart e Weill, alle canzoni moderne del compositore contemporaneo Luca Lombardi, che vedranno Elio interpretare Don Giovanni e il Barbiere di Siviglia. Largo al factotum il titolo dello spettacolo del 13 aprile alle 21 il cui intento “è quello di far ascoltare a chi non avrebbe mai avuto l’occasione o la voglia di farlo della buona musica, senza etichette di genere, sperando che poi se ne innamorino come è accaduto a me”.

E di giovani che si sono accorti del valore della musica di qualità e che stanno iniziando il percorso di una professione che richiede talento, dedizione e tenacia il Festival ne presenta alcuni originari proprio del territorio reatino. A partire dal Phoinikes Sax Quartet che, vincitore del Premio Città di Rieti nell’edizione 2021 del Concorso Internazionale di Interpretazione di Musica Contemporanea organizzato dal Reate Festival, aprirà la rassegna con un repertorio coinvolgente e godibilissimo. Musiche di Morricone, Piazzolla e di compositori contemporanei alcuni dei quali hanno composto appositamente per il loro ensemble saranno eseguite il 19 marzo alle ore 18 dai quattro musicisti che costituiscono l’ensemble: Matteo Di Giuliani, sassofono soprano Danilo Coltella, sassofono tenore, Luigina Battisti, sassofono contralto Luca D'Angeli, sassofono baritono.

Il 26 marzo alle 18 sarà protagonista invece il giovanissimo trombettista Alessandro Rosi, che nella precedente edizione del Reate Festival ha fatto parte dell’Ensemble Novecento dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia coinvolto nella produzione dell’opera La medium di Giancarlo Menotti. Rosi, accompagnato dal pianista Nicola Possenti, suonerà un programma incentrato su musiche di Jean Francaix in alternanza con altri compositori tra Ottocento e Novecento.

La rassegna si chiuderà il 30 aprile alle 18 con la voce di Chiara Focaroli accompagnata da un ensemble strumentale costituito da Pietro Scasciafratte alla chitarra, Samuele Leuratti, al basso elettrico, Salvatore Erario, batteria, Matteo Panfilo, synth e modular synth. Interpreteranno una carrellata di successi che da Sergio Endrigo a “Stayn’ alive” da La febbre del sabato sera percorrerà un repertorio di grande popolarità.

La seconda edizione del Festival Arte ai piedi della montagna organizzata dalla Fondazione Flavio Vespasiano è finanziata dal Comune di Rieti, dal Ministero della Cultura e dalla Regione Lazio, nell’ambito dell’accordo di programma tra Ministero e Regione per i progetti di attività culturali nei territori interessati dagli eventi sismici verificati dal 24 agosto 2016. La rassegna è collegata alla rivalutazione del tessuto socio-culturale, in particolare dei centri storici, a seguito dei danni causati dal sisma nel Centro Italia.

Info: Tel. 0746 259291

info@fondazioneflaviovespasiano.it

www.fondazioneflaviovespasiano.it

www.visitrieti.com



FESTIVAL ARTE AI PIEDI DELLA MONTAGNA

II EDIZIONE

PROGRAMMA

Sabato 19 marzo ore 18:00 | Teatro Flavio Vespasiano

Phoinikes Sax Quartet

Matteo Di Giuliani, sassofono soprano Danilo Coltella, sassofono tenore

Luigina Battisti, sassofono contralto Luca D'Angeli, sassofono baritono

Programma

Pedro Iturralde (1929-2020) Suite Hellenique

Mariachiara Di Cosimo (1992) Phoinikes

Emanuele Stracchi (1990) Love Fo(u)r Sax

Luciano Bellini (1952) Mediterranea

Ennio Morricone (1928-2020) Musiche da Oscar

Roberto Molinelli (1963) Tango Club

Astor Piazzolla (1921-1992) Oblivion-Libertango

Javier Edgardo Girotto (1965) Morronga La Milonga

Sabato 26 marzo ore 18:00 | Teatro Flavio Vespasiano

Alessandro Rosi, tromba

Nicola Possenti, pianoforte

Programma

Jean Françaix (1912-1997) Sonatina (1975) Primo movimento

Thorvald Hansen (1847-1915) Sonata per tromba e pianoforte op. 18

Jean Françaix (1912-1997) Sonatina (1975) Secondo movimento

Théo Charlier (1868-1944) Solo de Concours per tromba e pianoforte

George Enescu (1881-1955) Légende (1906) per tromba e pianoforte

Jean Françaix (1912-1997) Sonatina (1975) Terzo movimento

Mercoledì 13 aprile ore 21:00 | Teatro Flavio Vespasiano

Largo al factotum

Elio, voce

Roberto Prosseda, pianoforte

Programma

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Don Giovanni “Madamina, il catalogo è questo”

Le nozze di Figaro “Non più andrai farfallone amoroso”

Gioachino Rossini (1792-1868)

Péchés de Vieillesse

“Un petit train de plaisir” - “La Chanson du Bébé”

Il barbiere di Siviglia “La calunnia è un venticello” - “Largo al Factotum”

Kurt Weill (1900-1950)

L'opera da tre soldi

“Corale mattutino di Peachum”

“Moritat di Mackie Messer”

“Canzone della Schiavitù sessuale”

“Ballata del Magnaccia”

Anonimo giapponese

Due canzoni tradizionali giapponesi

Luca Lombardi (1945)

Minima Animalia

Criceto

Zanzara

Moscerino

Sabato 30 aprile ore 18:00 | Teatro Flavio Vespasiano

Chiara Focaroli, voce

Pietro Scasciafratte, chitarra

Samuele Leuratti, basso elettrico

Salvatore Erario, batteria

Matteo Panfilo, synth e modular synth

Programma

“Io che amo solo te”

testo e musica di Sergio Endrigo

“Santa Maria”

testo e musica di Matteo Mobrici

“Cosa di manchi a fare”

testo e musica di Edoardo D'Erme

“In alto mare”

testo di Daniele Pace / Oscar Avogadro - musica di Mario Lavezzi

“Stella di Broadway”

testo e musica di Cesare Cremonini

“When I was your man”

testo e musica di Andrew Wyatt / Ari Levine / Peter Gene Hernandez / Philip Martin Lawrence II

“Paraocchi”

testo e musica di Bruno Mars/ Davide Simonetta / Michele Zocca / Riccardo Fabbriconi

“These boots are made for walking”

testo e musica di Lee Hazlewood

“Amore disperato”

testo e musica di Gerardo Manzoli / Varo Venturi

“Stayn’ alive”

testo e musica di Barry Alan Gibb / Maurice Ernest Gibb / Robin Hugh Gibb