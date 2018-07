di Luigi Ricci

RIETI - Malgrado sia estate, seppure assai capricciosa, per gli operatori commerciali del centro storico è già inverno inoltrato ed è pure allarme. Infatti, nonostante iniziative periodiche, eventi, notti bianche e quant’altro organizzato e promosso ai come quest’anno, gli indicatori economici di questo primo scorcio estivo non sono incoraggianti e, facendo un paragone con l’estate 2017, sembrano riscontrare una tendenza al ribasso quanto a presenze, frequentazione e volume di affari tra piazza Vittorio...