Martedì 19 Luglio 2022, 00:10

RIETI - Il gonfalone dell'edizione numero 52 della Festa del Sole è andato a Campoloniano. Dopo una domenica da tutto esaurito sul fiume Velino, con oltre 3mila persone sugli argini ad assistere alle gare, sono stati comunicati i risultati completi di tutte le competizioni.

Il rione cittadino più "giovane" di tutti, ha trionfato con 47 punti davanti al Borgo (41 punti) e a Porta Arringo (38). Fuori dal podio Villa Reatina che ha chiuso al quarto posto (32), quinto il rione San Nicola (29), sesta Piazza Tevere (25), settima Chiesa Nuova (22), ottavo San Francesco (19), nona Porta Cintia (16) e decimo Quattro Strade (15).

Tinozza decisiva. Decisiva per la vittoria di Campoloniano è stata la gara più importante, ovvero l'ambitissimo "Palio della Tinozza": a conquistare il primo posto è stato Simone Onofri, che ha trionfato davanti a Roberto Miccioni di San Nicola e a Augusto D’Orazi del Borgo.

Per quanto riguarda le altre prove, la giornata conclusiva si era aperta con la sfida della pertica vinta dal Borgo con Elio Zannetti, che ha trionfato in finale su Andrea Martinelli di piazza Tevere. Terzo posto per Roberto Grillo di Campoloniano.

A seguire la gara delle biciclette sul fiume, con la vittoria di Simone Rosatelli per Campoloniano, seguito da Onofri di Villa Reatina e da Francesco Colantoni nel Borgo.

La gara che ha precdeuto la tinozza è stata quella delle barche fiumarole, dominata dalla coppia Bruno e Gianluca Grillo ha portato alla vittoria Porta Arringo davanti ad un’altra copia di Grillo, Alessandro e Roberto, per Campoloniano, con Chiesa Nuova terza.

Sabato si era svolta la sfilata con il trionfo di Porta Arringo davanti a Villa Reatina e al Borgo. Questa la motivazione per il vincitore: «La giuria ha ritenuto premiare il Rione Porta Arringo per aver realizzato e rappresentato l'antica porta ed i simboli della gare sul fiume. Molto ironica la rappresentazione del "Gallo Jonfri" come simbolo del rione".