Festa di sostentamento per l'Asd Poggio Mirteto: tre giorni in piazza Martiri della Libertà

RIETI - In attesa dei festeggiamenti del Santo Patrono, San Gaetano Thiene (la prima settimana di agosto) l’Asd Poggio Mirteto Calcio fa festa in piazza invitando la popolazione all’ “Anticipo di San Gaetano “. Si tratta di una festa articolata su tre giorni a base di musica dal vivo, giochi per tutte le età (con gonfiabili, campetti da calcio e calcio balilla umano) e cucina casereccia. Il tutto si svolgerà in Piazza Martiri della Libertà dal 29 al 31 luglio. Lo scopo della festa, come fa sapere la società, è quello di sostenere l’Asd Poggio Mirteto Calcio in vista della prossima stagione e divertirsi passando un po’ di tempo in totale spensieratezza tutti insieme.



Il programma

A partire dalle 20 di venerdì 29 luglio sarà aperto lo stand gastronomico a cura dei cacciatori locali che accompagnerà la festa nell’arco dei tre giorni. Sabato 30 luglio dalle ore 22 previsto un dj set. Nella giornata di domenica 31 luglio giochi per tutti a partire dalle 15.30 con la giornata dello sport: torneo di calcio balilla umano, gonfiabile acquatico per i ragazzi di massimo 14 anni (consigliato il costume) e campetti di calcio allestiti in piazza.

Tutti i giorni sarà inoltre presente un gazebo con il merchandising ufficiale dell’Asd Poggio Mirteto Calcio dove potranno essere effettuate le preiscrizioni alla scuola calcio.