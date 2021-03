Festa della Donna, non viene meno neanche l’impegno dell’Associazione Culturale “riCREAzione”

RIETI - Anche con la pandemia che impone dure restrizioni, la festa della donna non perde la propria importanza. Non viene meno neanche l’impegno dell’Associazione Culturale “riCREAzione”, che da 8 anni realizza manifestazioni contro la violenza di genere, con l’iniziativa “Ora puoi dire NO”. Un appuntamento che, dal 2013, richiama una moltitudine di giovani artiste reatine e che quest’anno viene portato avanti in maniera telematica.

È stato diffuso, sulla pagina Facebook di “Ora puoi dire NO”, un contributo audiovisivo intitolato “Il superpotere di Sherazade – Ora puoi dire NO 2021”, realizzato dalla voce di Rachele Tomassoni e dalle illustrazioni di Federica Fiocco.

Un video che pone l’accento sulla storia di una giovane donna che sconfigge la violenza e si apre la strada per l’emancipazione e che rappresenta un “invito rivolto a tutte le donne a riscoprire il potere che è dentro ciascuna”, come si legge dal comunicato stampa.

Un modo originale, e in linea coi tempi che stiamo vivendo, di mantenere viva l’attenzione sulla violenza di genere, esaminata e condannata negli anni in ogni sua forma dalla manifestazione “Ora puoi dire NO”. Il video, oltre ad essere disponibile per tutti online,verrà mostrato durante l’attività curriculare di oggi agli studenti e alle studentesse di alcune scuole di Rieti e provincia, nelle quali riCREAzione continua la sua opera di sensibilizzazione contro la violenza di genere.

Si ringraziano i dirigenti scolastici e i docenti degli IIS “C. Rosatelli”, “Elena Principessa di Napoli”, dell’IPSSEOA “R.Antonelli Costaggini”, dell’IC “Giovanni Pascoli” e del Liceo “Rocci” di Passo Corese.

Link "Il superpotere di Sherazade": https://www.facebook.com/orapuoidireNO/videos/343505546988127/

© RIPRODUZIONE RISERVATA