8 marzo e Coldiretti, ecco la storia di Alba Giuditta Di Lucchio della Basilicata

Ecco la storia di Alba Giuditta Di Lucchio, 31enne coltivatrice e farmacista di professione. La sua azienda è prevalentemente cerealicola, con un piccolo uliveto, tutto a conduzione biologica. Il suo obiettivo è quello di incremntare le colture aziendali nell’ambito officinale, per sperimentare qualcosa di nuovo ma non scostandosi dalla formazione professionale, per recuperare le antiche essenze di un territorio che in parte sono andate perdute. Il video realizzato in occasione dell'otto marzo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it