Venerdì 8 Marzo 2024, 00:10

RIETI - Tra le iniziative in programma per la Giornata internazionale della donna, oggi alle 17, a Poggio Mirteto, nella biblioteca comunale “Peppino Impastato”, il convegno “Le Viaggiatrici. Viaggi e scritture di donne”, con l’Associazione toponomastica femminile. Dalle 16.30, verrà allestita la mostra “Libere di viaggiare”, dell’associazione. Interverranno il sindaco Giancarlo Micarelli, l’assessore alla Cultura Cristina Rinaldi e Tiziana Concina, che presenterà il progetto “Altra verso. La donna in viaggio nello spazio-tempo”. Luisa Carbone interverrà su “L’altra mappa: i resoconti delle viaggiatrici”, mentre Rosella Perugi presenterà il suo e-book “Le viaggiatrici nel grande nord”. Da remoto si collegheranno Francesca Haas e Linda Zennero, con testimonianze di viaggiatrici solitarie.

Forum Novum. A Torri in Sabina, l’associazione Ancis anthropology forum centro internazionale di studi, con il patrocinio del Comune organizza l’incontro “Donna e famiglia”, domani dalle 16 alle 19, nell’aula magna dell’Istituto comprensivo Forum Novum. Tra i partecipanti, Anna Merolle, che presenterà “Traditi e contenti. Quando il tradimento è un’opportunità”. A Cantalupo, nell’aula consiliare, oggi alle 17, inaugurazione la mostra fotografica “Cleopatra, tra mito, storia e attualità”, aperta fino al 23 marzo (venerdì, sabato e domenica, ore 10-13 e 16-19).

Le tradizioni. Oggi pomeriggio alle 15.30, all’Auditorium della Laga, si svolgerà la manifestazione “La forza delle donne...continuando a vivere ad Amatrice”, a cura di Cgil Rieti Roma alta valle del Tevere, Auser Rieti e Associazione culturale “Teatrando e...”: spettacolo con voci narranti e poi interventi di istituzioni e rappresentanti della associazioni. La Casa delle Donne di Amatrice e Frazioni, domani alle 16.30, sempre all’Auditorium della Laga, presenta l’opera collettiva di tessitura realizzata dalle donne del territorio, in collaborazione con l’artista e tessitrice Lisa Fontana. Prevista, inoltre, l’apertura del bando per l’assegnazione di una borsa di studio “Ceramica” e la proiezione gratuita del film “Mia” di Edoardo Leo, concesso da Rai Cinema.



Oggi gli studenti delle classi quinte e quarte degli istituti superiori di tutta la Provincia di Rieti si ritroveranno al Multisala Moderno di Rieti per la proiezione del film di Paola Cortellesi "C’è Ancora domani". L'evento è organizzato dalla Provincia di Rieti e sostenuto anche dal Consiglio Regionale del Lazio. La presidente della provincia di Rieti, Roberta Cuneo, spiega: “Abbiamo voluto dare continuità ad un impegno di sensibilizzazione sull’uguaglianza di genere della nostra amministrazione provinciale. Il progetto intende sostenere l’istituzione scolastica come luogo privilegiato di crescita sociale delle giovani generazioni, per cui la particolare rilevanza socioculturale che la pellicola di Paola Cortellesi ha suscitato a livello nazionale vuole essere occasione di discussione e riflessione con gli studenti - prosegue Cuneo - lo scopo del progetto è quello di suscitare e stimolare il dibattito tra i ragazzi su tematiche come la promozione di una cultura delle pari opportunità, il contrasto a pregiudizi e stereotipi di genere, l'insegnamento verso una lettura degli strumenti educativi (come i libri scolastici) e la comunicazione (come le pubblicità) in ottica di genere consapevole rispetto ai linguaggi che essi veicolano e che possono porsi come discriminanti/facilitanti nella formazione di stereotipi". “Ringrazio il Consiglio Regionale del Lazio per l’attenzione e la sensibilità nella promozione di un'iniziativa che tocca temi estremamente attuali e rilevanti per le nuove generazioni” conclude Cuneo.