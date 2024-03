8 marzo, migliaia a Roma per una giornata di lotta

(LaPresse) In migliaia a Roma hanno risposto all'appello di "Non una di meno" per una giornata che "non festeggia la donna ma lotta per difenderla e rispettarla". Il corteo, partito da Circo Massimo si snoda per le vie della Capitale per poi arrivare fin sotto al ministero dell'Istruzione: un "luogo simbolo delle discriminazioni di genere".