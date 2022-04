Mercoledì 20 Aprile 2022, 00:10

RIETI - Il parere favorevole al progetto era arrivato lo scorso 23 febbraio, in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza e, in queste ore, le telecamere che dovranno vigilare in tema di sicurezza sul territorio di Fara Sabina sono in via di installazione. Un progetto, quello approvato dalla prefettura di Rieti due mesi fa, che ammonta a una spesa peri a 26mila euro ed è finalizzato a implementare ulteriormente il sistema di videosorveglianza già attivo a Fara Sabina, con nuovi occhi elettronici dislocati nei punti sensibili del territorio, per la sicurezza.

Le prerogative. «Sono iniziati i lavori per l’installazione di trentadue nuove videocamere, di cui ventotto “giorno e notte” e quattro lettura targhe - dichiara Simone Fratini, vicesindaco del Comune di Fara Sabina, con delega alla Sicurezza. - Il tutto avviene all’interno del progetto “Fara sicura”, redatto dal Comune in accordo con la prefettura di Rieti e le forze dell’ordine, che si concentrerà principalmente su edifici e spazi pubblici come scuole, parchi giochi, uffici comunali e cimiteri in ogni frazione, oltre a punti sensibili per la prevenzione di incendi e all’allestimento di una sala adibita alla visione, per ventiquattro ore, delle immagini all’interno del comando di polizia locale».

Il metodo. Secondo l’Amministrazione comunale, la parte più innovativa è rappresentata dalla metodologia di controllo. Ovvero dalla creazione di un sistema integrato per la sicurezza. Non solo telecamere, ma una cabina di regia, il cui funzionamento è in capo ai vigili urbani, che svolgerà un’attività di analisi e di lettura delle immagini essenziale per rendere veramente efficace il materiale registrato dalle videocamere. «L’iniziativa costituisce solo l’inizio di un impegno ad ampia gittata, per rendere il nostro Comune sempre più sicuro - conclude Fratini - nell’interesse della comunità di Fara Sabina».