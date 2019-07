RIETI - Serata intensa e ricca di risultati a sorpresa la numero 21 di Estate Italiana. Si sono giocate le semifinali del Torneotto e del Futsal Over 35, mentre si è concluso il calendario dei quarti di finale di Foot Volley, che ora attende le semifinali. Il Beach Volley ha riposato, in attesa delle semifinali di domani sera. Andiamo ad analizzare i risultati.



RISULTATI XXI GIORNATA

Nel Foot Volley, continua la marcia verso la finale Bingo e Flop che ha battuto, per 2 set a 0, Cawabonga (ex Elio). Nelle semifinali del Torneotto, vittoria ai rigori per Glamour Programma Salute ai danni di Pizzeria Antiche Ricette: grazie ai due rigori parati da Santarelli, la formazione di Glamour trova la terza finale consecutiva nel torneo di “calciotto” e la giocherà contro i ragazzi della Pizzeria Da Ciocietta che, in un turbinio di emozioni nei minuti finali, conquistano il pass per la finale battendo di misura (3-2) i ragazzi di Babadook. Nel finale di questo match, clima nervoso e teso tra alcuni giocatori delle due formazioni: situazione, però, portata subito alla calma dagli organizzatori. Infine, nel Futsal Over 35, approdano in finale Domino Old Gang e Barsotti che hanno battuto ed eliminato dal torneo rispettivamente Muppet e Igea Futsal.Questa sera spazio solo al Futsal. Si giocheranno, difatti, le semifinali del Futsal classico, con due sfide sicuramente combattute ed equilibrate, che determineranno le due finaliste. Riposeranno gli altri tornei, che daranno appuntamento a mercoledì e giovedì, gli ultimissimi giorni in cui si giocheranno semifinali e finali delle varie competizioni. Saranno serate infuocate, intense e divertenti, sicuramente da non perdere.

FOOT VOLLEY, QUARTI DI FINALE

Cawabonga-Bingo e Flop: 0-2



FUTSAL CUP OVER 35, SEMIFINALI

Domino Old Gang-Muppet: 4-2

Igea Futsal-Barsotti: 2-2 (2-3 d.c.r)



TORNEOTTO, SEMIFINALI

Pizzeria Antiche Ricette-Glamour Programma Salute: 3-3 (3-5 d.c.r.)

Pizzeria Da Ciocietta-Babadook: 3-2



PROGRAMMA GARE XXII GIORNATA



FUTSAL CUP, SEMIFINALI

Ore 21.00 Ci Vuole Un Senso-Tigers

Ore 22.00 Riot-De Santis Uffici

