RIETI - Si apre il sipario sulla seconda edizione di Estate Italiana, l’evento sportivo che accompagnerà la città di Rieti e tutti i reatini da oggi, 17 giugno, fino al 18 del prossimo mese. Dopo tanti giorni d’attesa, finalmente è arrivato il giorno dell’inizio dell’evento che accoglierà tanti sportivi e curiosi al centro sportivo Gudini. Quest’oggi, nella prima giornata, si giocheranno tre dei sei tornei proposti: Beach Volley, Futsal Calcio a 5 e Torneotto. Da domani, invece, comincerà il torneo di Futsal Calcio a 5 Over 35. Ancora da sorteggiare, in attesa della chiusura delle iscrizioni, i tornei di Footvolley e Padel.Queste le gare odierne per i singoli sport della prima giornata.Ore 20.15 Recam Impianti-Quik Friends BarOre 21.30 Ci Vuole Un Senso-RiotOre 22.45 Ri Demoni-Promesse Non MantenuteOre 21.20 Hendrick’s Team-Ancora CamillaOre 22.00 Giordi’s Team-BodyguardsOre 22.40 Yellow Katy-Quelli Del MattonatoOre 20.30 Pit Stop Multiservice-SietaOre 22.00 Babadook-Panificio Mariani