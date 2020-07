Rieti, Estate Italiana: assegnati i primi trofei di padel. Foto. Stasera si parte con futsal e calcio a 8

RIETI - Si apre il sipario sulla terza edizione di Estate Italiana, l’evento sportivo che accompagnerà la città di Rieti e tutti i reatini ufficialmente da oggi, lunedì 13 luglio, fino al 31 di questo mese. Location invariata: i 6 tornei proposti dall’organizzazione si disputeranno presso il centro sportivo “Marco Gudini”.



In attesa delle varie sfide della prima giornata (questa sera partiranno i tornei di Futsal e di Calcio a 8), ieri ha aperto le danze il Padel con il torneo maschile, diviso nei due tabelloni “Silver” e “Gold”. Per il primo, finale tutta reatina, con la vittoria della coppia Ugo Caluisi-Cristiano Santilli, che ha battuto 9-7 il duo Luca Barbante-Francesco Grillo. Nel tabellone “Gold”, invece, successo per il team “nostrano” formato da Daniele Ciaramelletti ed Andrea Ciccaglioni, che hanno superato al tie-break la coppia di giocatori ternani Luca Leonardi e Leonardo Ridolfi: 6-3, 2-6 lo storico dei due set, mentre il tie break è terminato 11-9 per i reatini, che hanno potuto così festeggiare la vittoria della competizione.Soddisfatto Andrea Marinetti, fondatore (assieme al padre Emiliano) del Padel Club Rieti ed organizzatore dei tornei di padel per Estate Italiana: «E’ stato un bellissimo torneo, sviluppatosi durante tutto l’arco della giornata di ieri. Siamo molto contenti di aver visto un alto tasso di partecipazione, sia come pubblico presente che come iscritti alla competizione. Inoltre, ci fa piacere ancora un a volta aver visto la presenza di un buon numero di giocatori di Terni, due di loro arrivati anche in finale nel tabellone “Gold”. La finale? Bellissima, emozionante e molto tirata, lo si capisce anche dal punteggio finale. Siamo molto soddisfatti di questo primo torneo…speriamo di poterci ripetere anche con quelli successivi!».Intanto, cresce l’attesa per la serata inaugurale di questa sera, che vedrà l’inizio di tre competizioni, ovvero Futsal Cup, Futsal Cup Over 35 e Torneotto; da domani, invece,al via il Beach Volley, mentre ancora da sorteggiare, in attesa della chiusura delle iscrizioni, le squadre per il Footvolley.Queste le gare odierne per i singoli sport della prima giornata.FUTSAL CUPOre 21.30 Gang Del Bosco-Ci Vuole Un SensoOre 22.30 Bonobo-BabadookFUTSAL CUP OVER 35Ore 20.30 Spartak Rieti-Stella D’OroTORNEOTTOOre 20.30 Spes Atletico Ma Non Troppo-CDT 2020Ore 21.45 Gli Amici Dello Zio-The Dog Chic