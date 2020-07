Rieti, Estate Italiana al via: antipasto domenica col padel, da lunedì futsal e calcio a 8, poi beach e foot volley: ecco le iscritte

RIETI - Inizia il conto alla rovescia per la terza edizione di Estate Italiana, l’evento sportivo che accompagnerà Rieti ed i reatini da lunedì 13 a venerdì 31 luglio. La manifestazione, che avrà luogo presso l’impianto sportivo del “Marco Gudini” sito in via Fratelli Cervi, anche quest’anno comprenderà sei tornei: due di calcio a cinque (Futsal Cup e Futsal Cup Over 35), una competizione di calcio a otto (Torneotto Centro Italia), una di padel (Padel Club Rieti) e due tornei “sulla sabbia”, ovvero uno di Beach Volley (Beach Volley Cup Angelucci Auto) e l’altro di Footvolley (Bomber Summer Cup Footvolley). Nel pomeriggio di ieri, venerdì 10 luglio, gli organizzatori della manifestazione hanno effettuato (tramite una diretta Facebook sulla pagina ufficiale di Estate Italiana) i sorteggi delle squadre partecipanti ai gironi delle varie competizioni. Andiamo ad analizzare quanto emerso.



Futsal

Le gare di Futsal inizieranno già lunedì 13. Per la Futsal Cup “classica”, ben 14 le squadre sorteggiate, raggruppate in 4 gironi, due da 4 e due da 3. Due gironi da quattro, invece, quelli sorteggiati per la Futsal Cup Over 35, che vede partecipare quindi ben 8 formazioni. Come detto, inizio previsto per lunedì 13: per le prime due settimane, si giocheranno 4 sfide ogni giorno, a partire dalle ore 20 fino all’ultima gara giornaliera che avrà inizio alle ore 23.



Calcio a 8

Attesa febbrile anche per le gare del Torneotto Centro Italia, che in questa edizione conta di ben 9 squadre partecipanti, smistate in 3 gironi da 3 team; anche questa competizione avrà inizio a partire da lunedì 13. Fischio d’inizio delle gare in programma è fissato per le 20.30 e per le 21.45. Il torneo vedrà sfide di andata e di ritorno; a qualificarsi per le fasi finali saranno le prime di ogni girone e le migliori seconde.



Beach e foot volley

Attesissimo conto alla rovescia anche per i tornei sulla sabbia. Già definiti i gironi per il “Beach Volley Cup Angelucci Auto”: 12 le squadre sorteggiate e divise in 3 raggruppamenti. Inizio delle gare previsto per martedì 14; nella prima settimana, spazio a 3 gare al giorno: la prima alle ore 21, poi 21.40 ed infine l’ultima alle ore 22.20. Ancora aperte, invece, le iscrizioni per la “Bomber Summer Cup Footvolley”: le squadre si potranno iscrivere fino al 16 luglio, mentre le gare cominceranno il 20.



Padel

Apre le danze il Padel, che anticipa di 24h l’inizio ufficiale della kermesse del Gudini. Già da domani, domenica 12, sarà possibile assistere al primo dei tre tornei organizzati dal Padel Club Rieti. Ogni domenica, infatti, verrà svolto un torneo: come detto, domani sarà il turno del maschile, diviso in due tabelloni che equivalgono a due livelli d’esperienza: il silver ed il gold. Si parte dal silver, che inizierà alle ore 10. I due finalisti, prenderanno parte al torneo gold, che inizierà invece intorno alle ore 17. Alla fine della giornata verranno disputate le finali dei due raggruppamenti.

Nelle prossime 2 domeniche, il Padel Club ha organizzato un torneo misto ed uno femminile. Soddisfatto della forte partecipazione Andrea Marinetti che, insieme al padre Emiliano, è fondatore del Padel Club ed organizza i tornei di Padel per Estate Italiana: «Siamo ripartiti alla grande. Anche quest’anno, così come nella scorsa edizione di Estate Italiana, abbiamo ricevuto un numero importante di iscritti ai nostri tornei. Inoltre, è prevista anche una buona partecipazione da parte di Terni: 6 coppie, infatti, si sono iscritte al torneo che partirà domenica e ne aspettiamo altre anche nelle prossime gare. Così come l’anno scorso, anche in questa edizione quindi ci sarà una sfida molto amichevole tra i nostri concittadini e gli amici ternani. E’ sempre piacevole creare questo clima di confronto ed amicizia! Ovviamente, faremo di tutto per rispettare le normative anti-contagio vigenti».



L’organizzazione

Quasi un’impresa alla “Mission Impossible” quella fatta dagli organizzatori di Estate Italiana, che in pochissimi giorni sono riusciti a riportare al Gudini ben sei tornei ed a creare, quindi, la terza edizione dell’appuntamento estivo più atteso dai reatini. Soddisfatto Claudio Cecchetelli, “organizzatore capo” di Estate Italiana: «Nonostante un inizio anno particolare, che ci ha visto tutti affrontare una pandemia mondiale inaspettata, siamo riusciti ad organizzare questo terzo appuntamento. Avevamo preparato tante novità per questa edizione, che doveva iniziare ad inizio giugno. Abbiamo atteso le decisioni del governo per l’avvio delle attività sportive amatoriali (arrivate il 2 luglio) e proprio da quel giorno abbiamo rimesso in moto la macchina di Estate Italiana, rimasta in standby ma comunque attiva durante il lockdowin, per far sì che l’evento prendesse vita. Rispettando tutte le normative anti contagio, abbiamo organizzato la terza edizione in modo più ristretto, perché le tempistiche non lo permettevano. Abbiamo confermato i numeri degli scorsi anni e speriamo che sia tutto di gradimento e che tutti si possano divertire. Vi aspettiamo numerosi, muniti di mascherina e rispettando il distanziamento sociale, per il bene di tutti!».



I sorteggi



BEACH VOLLEY

GIRONE A: Non Ci Resta Che Piangere, Il Bacino del Geometra, Team Siesta, I Cioppi.

GIRONE B: Forse Ce la Caviamo, Friend’s Band, Cciemoli Tutti, Sport Estate 1.

GIRONE C: I Più Forti, I Peracottari, Sport Estate 2, Sport Estate 3.



FUTSAL CUP

GIRONE A: The Big Night, Ri Demoni, Da Adelmo Futsal, Dog Chic.

GIRONE B: Tigers, Babadook, Bonobo, Riot.

GIRONE C: Mama Africa, Fuoriporta, Facete Pianu.

GIRONE D: La Gang del Bosco, Ci Vuole Un Senso, Dacci un Taglio.



FUTSAL CUP OVER 35

GIRONE A: Monster Team, XXXJoint, Spartak Rieti, Stella D’Oro.

GIRONE B: Igea Amici Di Forchetta, Asd Monte San Giovanni, Pizzeria Da Ciccio, Gold Boy.



TORNEOTTO

GIRONE A: Gli Amici Dello Zio, The Dog Chic, Pit Stop Multiservice.

GIRONE B: Grillo Verde Lasko, CDT 2020, Spes Atletico Ma Non Troppo.

GIRONE C: Teamsturbo, Babadook, The Big Night



PADEL

Torneo Maschile in programma per domenica 12. Previsti anche Torneo Misto e Torneo Femminile nelle successive due domeniche.



FOOTVOLLEY

Iscrizioni aperte fino a giovedì 16 luglio. Inizio del torneo previsto per lunedì 20 luglio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA