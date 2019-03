. Allarmanti i numeri: dal 1992 ad oggi sono stati oltre 27mila i casi di errori giudiziari con risarcimenti per circa 800 milioni di euro con circa mille nuovi casi ogni anno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Appuntamento oggi pomeriggio alle ore 15 nella sala dei Cordari per l’incontro pubblico “Errore giudiziario e ingiusta detenzione” organizzato dalla Camera penale di Rieti. Drammatici errori giudiziari, ingiuste detenzioni e testimonianze autentiche delle vittime per un evento di grande interesse e attualità che prevede anche la proiezione di un docufilm. Presenti a Rieti Benedetto Lattanzi e Valentino Maimone, giornalisti professionisti che da otre 25 anni seguono il fenomeno degli errori giudiziari, uno fondatore di “errorigiudiziari.com”, l’altro responsabile dell’Osservatorio Ucpi. Grande attesa per la proiezione del pluripremiato (tra l’altro Nastro d’Argento 2017) docufilm “Non voltarti indietro” (regia Francesco Del Grosso) che vanta ben 18 partecipazioni in festival cinematografici: cinque durissime storie di persone finite in manette e poi in carcere pur essendo innocenti con due dei protagonisti (Daniela Candeloro e Antonio Lattanzi) presenti all’incontro. Lo shock di una vita che cambia improvvisamente e ingiustamente da una vita normale alla dura realtà del carcere. Dopo il saluto del presidente dell’ordine degli avvocati Attilio Ferri, l’avvocatessa Morena Fabi, presidente della Camera penale di Rieti sarà la moderatrice del dibattito