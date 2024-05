Sabato 11 Maggio 2024, 20:07 - Ultimo aggiornamento: 20:09

RIETI - Nella tornata politico-amministrativa precedente a Cantalupo in Sabina ci fu una sola lista, quella del sindaco uscente Paolo Rinalduzzi. Oggi in vista del voto dell’8 e 9 giugno le liste che si candidano ad amministrare il paese nel prossimo quinquennio sono invece due: quella dell’attuale primo cittadino Rinalduzzi che si candida per tentare l’elezione al terzo mandato consecutivo e quella dello sfidante Lamberto Bianchi, il quale costituisce una novità in quanto per lui è la prima volta che si candida a sindaco.

Liste

Lista Civica “Obiettivo Comune”

Candidato Sindaco: Paolo Rinalduzzi

Candidati consiglieri: Marco Marzoli, Umberto Fabrizi, Vitiliano Sciommeri, Silvia Favetta, Laura Egidi, Francesco Corinaldesi, Gabriella Bernardini, Bruno Mercuri, Lanfranco Di Mario, Massimo Boccolucci

“Il Nuovo Futuro di Cantalupo”

Candidato Sindaco: Lamberto Bianchi

Candidati consiglieri: Maurizio Barca, Andrea Menichelli, Michele D’Aloia, Mariano Russo, Ferruccio Tomassetti, Tamara Inciocchi, Alberto Impaccio, Ezio Manili, Ferruccio Bianchi, Fabio Settimi