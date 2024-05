Sabato 11 Maggio 2024, 18:01 - Ultimo aggiornamento: 18:02

RIETI - A Stimigliano è stata presentata una sola lista: è quella dell’attuale sindaco Franco Gilardi il quale tenta la rielezione per il quarto mandato consecutivo. Una lista nel segno dell’inclusione e dell’unità. Per Gilardi e la sua lista l’unico “problema” è quello del raggiungimento del quorum, in quanto nel caso di una sola lista occorre che si raggiunga la percentuale del 50% più 1 dei votanti aventi diritto e che tra le schede scrutinate si arrivi al 50% più 1 dei voti validi.

La lista

"Una Squadra al Servizio della Comunità"

Candidato sindaco: Franco Gilardi

Candidati consiglieri: Fabio Bischetti, Daniele Cerquetani, Cinzia Corsi, Ilario Di Loreto, Claudio Gerini, Simone Latella, Paola Montali, Angelo Pace, Simone Pellegrini, Danilo Pezza