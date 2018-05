di Alessandra Lancia

RIETI - Sit in dei lavoratori Elexos in corso sotto al Ministero dello Sviluppo in concomitanza del tavolo tra Schneider, Elexos e sindacati convocato per superare lo stallo che blocca il sito produttivo reatino. All’incontro, preceduto da un passaggio dell’onorevole Paolo Trancassini (FdI) con il capo della unità di crisi del Mise Giampiero Castano, partecipano anche l’onorevole Gabriele Lorenzoni (M5S) e il vice sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi.



I 40 addetti della Elexos - quel che resta dei 180 dipendenti della Schneider Electric - sono in cassa integrazione a rotazione da dicembre per la stasi delle commesse, promesse ma mai accordate dalla multinazionale francese alla newco che gli subentrò nel 2015 alla partenza da Rieti.

Gioved├Č 10 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:37



