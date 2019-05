© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - «Rimane sempre complicata la situazione delle lavoratrici e dei lavoratori Elexos ex Schneider». Inizia così la nota congiunta a firma Vincenzo Tiberti (Fim Cisl), Luigi D'Antonio (Fiom Cgil), Franco Camerini (Uilm Uil) e le Rsu Elexos ex Schneider.«Dopo l'ultimo incontro fatto al Ministero dello sviluppo economico il 14 marzo - prosegue la nota - nel quale si era condiviso un percorso che prevedeva un incontro tra la multinazionale francese Schneider ed il Ministero per poi riaprire la discussione sul futuro dei lavoratori, ad oggi purtroppo non sappiamo ufficialmente ancora niente nonostante siano passati quasi 2 mesi. Vogliamo ricordare che i lavoratori sono in cassa integrazione straordinaria fino al 31 di luglio e senza nessun elemento di novità saranno tutti licenziati».«Proprio per questo è indispensabile che il Ministero dello sviluppo economico riconvochi le parti così come si era impegnato a fare e lavori per una soluzione - continua la nota - Riteniamo inaccettabile che, nonostante un accordo sottoscritto al Ministero, lo stesso Ministero non pretenda il rispetto dalle parti di quanto sottoscritto. Certamente come OOSS e come lavoratrici e lavoratori non staremo fermi ad aspettare i licenziamenti ma metteremo in campo, così come abbiamo sempre fatto, tutte le iniziative possibili a salvaguardia dei posti di lavoro».«Proprio per questo - conclude la nota - senza nessuna convocazione, saremo noi che andremo al Ministero con una manifestazione il giorno 13 maggio. Facciamo un appello alla partecipazione alla manifestazione a tutte le istituzioni ai vari livelli a sostegno delle istanze delle lavoratrici e dei lavoratori Elexos ex Schneider».