Ultimo aggiornamento: 21:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Tribunale di Rieti ha autorizzato la cassa integrazione straordinaria per un anno ai dipendenti Elexos, bloccando di fatto la procedura di licenziamento.Soddisfazione per l'esito della vertenza che ha visto in questi giorni occupare lo stabilimento da parte dei dipendenti è stata espressa dall'assessore regionale al lavoro, Claudio Di Berardino.«Esprimiamo soddisfazione per la decisione del Tribunale di Rieti - ha detto Di Berardino - che ha dato il via libera all'accordo firmato la scorsa settimana dalla Regione Lazio, azienda e sindacati. Il provvedimento del Tribunale premia la costanza e l'impegno che come Regione, insieme alle parti sociali, abbiamo posto per la soluzione positiva della vertenza.Con esso si conferma la bontà del piano pensato per la protezione per i 43 lavoratori e parallelamente, per trovare un nuovo futuro al sito produttivo. Il prossimo passo sarà la firma della cassa integrazione presso il ministero del Lavoro.Da parte nostra, come Regione Lazio continueremo a fare la nostra parte mettendo in campo tutti gli strumenti utili per una soluzione positiva per i lavoratori e il territorio a partire dal lavoro avviato con il Mise volto alla reindustrializzazione del sito».