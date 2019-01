© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Elexos ex Schneider, lavoratori senza stipendio. La segnalazione arriva dai sindacati."Si fa sempre più preoccupante la situazione per le lavoratrici ed i lavoratori della Elexos ex Schneider - si spiega in una nota di Fim Cisl con Vincenzo Tiberti, Fiom Cgil con Luigi D'Antonio e Uilm Uil con Franco Camerini. - Dopo l'incontro fatto a settembre al Ministero dello Sviluppo economico nel quale era venuta fuori la possibilità di nuovi soggetti industriali che potevano rilevare il sito, da allora non si sono avute più notizie e la situazione è sempre più incerta sotto tutti gli aspetti. Era previsto un incontro ad ottobre ma nonostante le numerose sollecitazioni ancora non sappiamo quando sarà convocato il prossimo incontro per trovare una soluzione industriale per le lavoratrici ed i lavoratori Elexos. I lavoratori sono attualmente in cassa integrazione straordinaria a rotazione che termina a fine luglio e quindi è necessario trovare una soluzione per evitare alla fine i licenziamenti. Ad oggi i lavoratori sono anche senza stipendio visto che hanno lavorato a rotazione ma la Elexos ha comunicato oggi che la situazione finanziaria non permette di pagare a loro quanto dovuto. Questa situazione è diventata insostenibile è per questo che lunedì faremo un'assemblea con tutte le lavoratrici ed i lavoratori per decidere insieme le iniziative da mettere in campo per sbloccare la situazione.Abbiamo già condiviso come organizzazioni sindacali e Rsu che faremo un'iniziativa davanti alla Schneider a Bergamo perché riteniamo Schneider corresponsabile di questa situazione. Inoltre proporremo anche ai lavoratori una manifestazione sotto al Ministero dello Sviluppo economico se non verrà convocato il prima possibile un incontro per affrontare questa situazione. Chiederemo a tutte le Istituzione di sostenere in tutti i modi queste iniziative perché non possiamo permetterci che, dopo tutto il lavoro fatto ed il sacrificio messo in campo anche in termini economici dalle lavoratrici ed i lavoratori Elexos, non si trovi una soluzione. Sarebbe un fallimento non solo per loro ma anche per tutti quei soggetti che insieme a loro hanno condiviso e sottoscritto l'accordo ministeriale".