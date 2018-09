PRIMO TEMPO

IL PREPARTITA

FORMAZIONI UFFICIALI

Rieti

Cavese

RIETI - Rieti e Cavese si affrontano in uno Scopigno ancora a porte chiuse nella quarta di andata. Entrambe le squadre sono a caccia del bis: i campani hanno però riposato tutta la settimana, mentre gli amarantocelesti arrivano dalla trasferta in Puglia.5'- La Cavese è partita molto forte. Sinistro a giro di Rosafio, provvidenziale la deviazione in corner. Pallone che sembrava diretto all'incrocio3'- Favasuli prova a calciare diretto in porta e trova l'ottima risposta di Chastre in corner, primo della partita per gli ospiti2'- Primo affondo della Cavese, che si guadagna un calcio di punizione interessante al limite sinistro dell'area di rigore1'- Gara iniziata con qualche minuto di ritardo. Problema alla rete di una porta, prontamente risoltoSquadre entrate in campo allo Scopigno. Rieti con maglia amaranto e croce celeste davanti, Cavese in completo biancoAlla fine Pepe ce la fa, sarà lui al centro della difesa insieme a Gigli, mentre arriva anche l'esordio da titolare per Papangelis, che giocherà a sinistra. Per il resto nessun cambio, ad eccezione di Cericola, che dopo essere subentrato dalla panchina nella sfida contro la Virtus Francavilla, si riprende il posto da titolare. Confermata anche la formazione della Cavese, che scende in campo con un 4-3-3, e che si presenta a questa gara con gli stessi punti del Rieti, avendo però già osservato il turno di riposo.(4-2-3-1): Chastre, Papangelis, Gigli, Pepe, Dabo, Diarra, Palma, Maistro, Cericola, Vasilieou, Todorov. All. Chéu(4-3-3): Vono, Palomeque, Manetta, Rosafio, Favasuli, Sciamanna, Fella, Tumbarello, Licata, Bruno, Agate. All. Modica