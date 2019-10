ADDARIO 6,5

AQUILANTI 7

GIGLI 7

GRANATA 7,5

TIRAFERRI 6,5

ZAMPA 7

PALMA 6,5

ZANCHI 7

ESPOSITO 6,5

DE PAOLI 7

MARCHEGGIANI 6

CANEO 7

RIETI - Diamo i voti ai protagonisti del match tra Cavese e Rieti. Prova collettiva di grandissimo livello per gli amarantocelesti. Granata rinato, Zanchi domina a sinistra.Caneo ha scelto il suo portiere titolare. La Cavese non crea occasioni nitide, molto bravo però in uscita, ma soprattutto con i piedi. Nella ripresa salva dopo un retropassaggio sbagliato di testa da Aquilanti.Il professore della difesa anche in versione bomber. Solita grande partita dietro, si inventa la girata mancina per il 2-0.Al rientro dopo la squalifica, gioca una partita senza nessuna sbavatura. Anche i suoi standard di rendimento oramai danno certezze abbondanti.Grande partita. Senza mezzi termini. Era stato uno dei più criticati, ha trovato fiducia e contro la Cavese è stato mostruoso, respingendo al mittente tutto quello che passava dalle sue parti.Nel primo tempo spinge moltissimo, e lo fa con quantità e qualità. Peccato per l'occasione del 2-0 su assist di Zanchi, ma la lettura nell'inserimento sul secondo palo è perfetta.Il centrocampo è il suo regno. Chiude, smista, verticalizza. Giocatore fondamentale e sempre più incisivo.Mezzo voto in meno per il secondo giallo, con conseguente rosso, rimediato nel finale. L'intesa con Zampa cresce, i due si dividono bene i compiti. Ottima gara anche per lui.Nel primo tempo è letteralmente devastante a sinistra. Si propone con continuità e sforna assist ai compagni. Cala nella ripresa ma è fisiologico, anche perché più concentrato sulla fase difensiva.Anche per lui, nelle scorse settimane, erano arrivate parecchie critiche. Per la seconda gara consecutiva dimostra però di avere enorme potenziale e grandi capacità anche a livello tattico.Se Marcheggiani è stato una costante di questo avvio di stagione, chi sembra maggiormente revitalizzato da Caneo è proprio l'ex Samb. Secondo gol consecutivo, tanta tecnica a disposizione della squadra.Non una grande serata per lui, ma dopo aver tirato la "carretta" a lungo una serata non esaltante ci può stare, soprattutto con tutti questi impegni ravvicinati.Squalificato, lascia il comando delle operazioni a Maschio. Lavora con il Rieti solamente da una settimana, ma la squadra è già completamente trasformata. Roba da bacchetta magica. Dopo la vittoria nel derby arriva anche il blitz esterno contro la Cavese.