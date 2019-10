© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Rieti vince ancora, per la terza volta in otto giorni: Sicula, Viterbese, Cavese, 8 gol, 9 punti, doppia cifra "sfondata" e clima ora un po' meno teso. In attesa degli stipendi (forse già domani?) il tecnico Bruno Caneo, stasera in tribuna per squalifica, si gode la sua nuova creatura e quel credo tattico dichiarato sin dal suo primo giorno reatino e già efficace."Ho ricevuto indicazioni positive da parte di tutti - dichiara Caneo a fine gara -. Abbiamo imposto il nostro gioco senza soffrire l'avversario. Quando la Cavese è uscita forte per provare a pareggiare abbiamo fatto densità a centrocampo per non rischiare di prendere contropiede. Sicuramente queste tre vittorie ci proiettano in un'altra dimensione: ora avremo modo di lavorare con più intensità e continuità ed affrontare i prossimi impegni con la consapevolezza dei nostri mezzi. Stiamo dimostrando di poter essere all'altezza, in questa fase abbiamo imparato come non concedere spazio e gioco agli avversari. Arriveranno pure gare con squadre più attrezzate, ma se noi continuiamo su questa strada i ragazzi saranno protagonisti contro chiunque. Importante aver recuperato Tirelli e Guiebre sia per lo spogliatoio, che per l'assortimento di squadra. Ben vengano i loro recuperi".