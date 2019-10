IL TABELLINO

RIETI - Il Rieti vola. Terzo successo consecutivo degli amarantocelesti, che battono la Cavese 2-0. Quello giocato dal Rieti al "Menti" è una partita da grande squadra.Gli amarantocelesti sono in fiducia e si vede, ma soprattutto conferma di avere le idee chiare su quello da fare nel rettangolo di gioco, pressando a tutto campo e offrendo sprazzi di grande calcio in fase di possesso. Caneo rinuncia a Beleck tra i titolari e schiera un 3-4-3 camuffato, che si trasforma in 3-5-2 in fase di non possesso. Gli amarantocelesti creano i pericoli maggiori dalla corsia di sinistra, con un Zanchi ispiratissimo che al 5' mette un pallone teso in mezzo sul quale Marcheggiani viene anticipato. All'8' risponde la Cavese con Bulevardi, che manda sul fondo una conclusione da fuori. Il Rieti però gioca alla grande e al 16' fa crollare i 325 minuti di imbattibilità dei padroni di casa: ancora Zanchi sulla sinistra mette il pallone basso e teso in mezzo, trovando sul secondo palo l'inserimento perfetto di De Paoli, che sigla il secondo gol consecutivo e porta avanti i suoi. Al 26' arrivano due chance in rapida successione, una per parte: prima è El Ouazni a liberarsi in area scagliando il sinistro sopra la traversa da buona posizione, poi sul ribaltamento ennesimo traversone basso di Zanchi con Tiraferri che in scivolata prova ad inserirsi sul secondo palo ma arriva con un pizzico di ritardo, spedendo fuori. Al 32' il Rieti protesta per un calcio di rigore su De Paoli, che viene trattenuto in area: episodio dubbio, il contatto sembrava esserci. Tre minuti più tardi, al 35', arriva l'ultimo episodio da inserire sul taccuino. El Ouazni si coordina per la rovesciata che però diventa un assit per Polito che insacca: il giocatore della Cavese era però in fuorigioco. Si va al riposo sullo 0-1. La ripresa si apre al 3' contropiede della Cavese chiuso da un destro altissimo di Russotto. Al 7' ecco servito il raddoppio amarantoceleste: calcio d'angolo che spiove sul secondo palo, sponda di Gigli e girata di Aquilanti che si infila all'incrocio. Al 9' la Cavese va vicina al gol con Russotto, che approfitta di un retropassaggio sbagliato dello stesso Aquilanti: Addario bravo a chiudere in uscita. Campilongo prova a cambiare volto alla sua squadra, ma la Cavese non decolla ed il Rieti controlla senza troppi affanni. In difesa le cose funzionano alla grande, Granata in crescita esponenziale chiude tutto quello che passa dalle sue parti. All'82' Palma rimedia il secondo giallo del match e lascia i suoi in dieci, non abbastanza però per scalfire le certezze di un Rieti che, al 90', sfiora addirittura il 3-0 in contropiede con Esposito. Vince ancora il Rieti: è il terzo brindisi consecutivo di una squadra completamente rivoltata. Caneo in conferenza aveva detto: "questa partita ci dirà che tipo di campionato possiamo fare", chissà quale risposta si sarà dato, ma di sicuro sono bei pensieri. Nel 2-0 alla Cavese c'è tanto: pressing, idee, organizzazione tattica e concretezza. Davvero tanta roba pensando alla stessa squadra solamente un mese fa. .Bisogno 5.5; Polito 5.5, Matino 5, Rocchi 5.5, Galfano 5 (46' Nunziante 5.5); Bulevardi 6, Castagna 5.5 (68' Germinale 5.5), Matera 5(46' Maza 6), Addessi 6, Sandomenico 5 (46' Russotto 5.5), El Ouazni 5(70' Goh 5). A disp: De Rosa, D'Ignazio, Di Roberto, Favasuli, Kucich, Marzupio, Spaltro. All. Campilongo 5.Addario 6.5; Aquilanti 7, Gigli 7, Granata 7,5; Tiraferri 6.5, Zampa 7, Palma 6.5, Zanchi 7 (84' Guiebre sv); Esposito 6.5, De Paoli 7 (60' Beleck), Marcheggiani 6 (86' Tirelli sv). A disp. Arcaleni, Bellopede, Del Regno, De Sarlo, Guiebre, Marino, Tirelli, Pegorin. All. Caneo 7Delrio di Reggio Emilia 5 (Toce e Del Santo Spataru)16' De Paoli (R), 52' Aquilanti (R)ammoniti Matera (C),Palma (R), Bulevardi (C), Germinale (C). All'82' espulso Palma per somma di ammonizioni.